大麻を含む植物片を所持したとして、警視庁薬物銃器対策課は3日、麻薬取締法違反の疑いで、俳優清水尋也容疑者（26）と、同居する20代の女を逮捕した。薬物銃器対策課によると、清水容疑者は「大麻を持っていたことは間違いありません」と容疑を認めている。Xでは「同居の女」がトレンド入りする事態となっている。「結局そっちの方で盛り上がっちゃうよね」「清水くん同居の女っての見落としてたけどWショックやん」「薬はもう解