岡山県警は交通事故を未然に防ごうとドライバーらにルールの徹底を呼びかける啓発活動を岡山市の商業施設で行いました。 【写真を見る】「信号機のない横断歩道では歩行者優先」岡山県警がドライバーにルールの徹底を呼びかける 「（信号機のない）横断歩道は歩行者優先でお願いします、横断歩道は歩行者優先でお願いします、交通安全よろしくお願いします」啓発活動は夏休みが終わったばかりのこの時期