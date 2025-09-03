瀬戸内地方は高気圧に覆われておおむね晴れていますが、局地的に雷を伴い激しい雨が降っています。3日夜は湿った空気の影響で曇りになり、雷雨のところがあるでしょう。現在、日本の南の海上にある熱帯低気圧は4日までに台風になる見込みです。 4日は台風が西日本に近づく予想で、午後は広く雨が降るでしょう。雷を伴い激しい雨が降るおそれがあります。 5日金曜日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分に注意して