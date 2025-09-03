ジョイフルは9月9日15時〜10月7日15時の期間、同社の運営するファミリーレストラン「ジョイフル」において、KONAMIを代表する野球ゲームである「パワフルプロ野球」シリーズとのコラボキャンペーンを開催する。●オリジナルグッズが当たる！「パワフルプロ野球」シリーズは、1作目となる「実況パワフルプロ野球‘94」が1994年3月11日に発売されて以来、30年以上にわたって楽しまれてきたコナミデジタルエンタテインメントを代