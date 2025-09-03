最新の山形県内の新型コロナウイルスの患者数は今年最多の３８１人で、６週連続の増加となりました。 【写真を見る】今年最多に...県内の新型コロナウイルスの患者数は381人6週連続の増加（山形） 県衛生研究所によりますと、先月３１日までの１週間で、県内３９の定点医療機関から報告があった新型コロナの感染者は３８１人で、前の週より３７人増加しています。 一定点医療機関あたりでは９．７７人となっていて、６週連