今季のJ３リーグで首位のヴァンラーレ八戸が緊急声明。2025年９月３日、クラブは「トップチームの体制について」と題して、石粼信弘監督が現在家庭の事情によりチーム活動から離脱していることを発表した。クラブは現行体制でシーズン残りの試合に臨む方針だが、状況によっては石粼監督が指揮できない試合が発生する可能性を示唆している。発表によると、９月６日のJ３リーグ第26節・アスルクラロ沼津戦から、石