【その他の画像・動画等を元記事で観る】 のんが9月3日に、アメーバオフィシャルブログを更新。同日、自身3枚目となるアルバム『Renarrate』をリリースしたことを報告した。 ■「映画鑑賞後の余韻、詰め込みました」 この日「Renarrate」と題してブログを更新したのん。鮮烈な赤髪ヘアでカメラを見据える姿とともに「3rdアルバム『Renarrate』本日発売！」と報告した。 「映画鑑賞後の余韻、詰め込みました」と作