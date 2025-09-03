3日の日経225オプション2025年9月限（最終売買日9月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万4639枚だった。うちプットの出来高が9086枚と、コールの5553枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の1150枚（27円高105円）。コールの出来高トップは4万3000円の956枚（90円安165円）だった。 コールプット 出来高