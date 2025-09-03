右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）に入っているドジャースの佐々木朗希投手が2日（日本時間3日）、傘下3Aオクラホマシティの一員としてシュガーランド戦に先発。4度目のリハビリ登板となったが、5回69球を投げて3安打4失点に終わった。初回にいきなり2本塁打を許したものの、その後は持ち直しており、判断の分かれる投球となった。 ■5回投げ切り改善の兆しも 佐々木は初回、2死走者なしから3番打者