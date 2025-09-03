3日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4788枚だった。うちコールの出来高が2538枚と、プットの2250枚を上回った。コールの出来高トップは4万4500円の1005枚（55円安165円）。プットの出来高トップは4万円の228枚（115円高515円）だった。 コールプット 出来高