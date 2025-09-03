3日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は76枚だった。コールの合計出来高は32枚。コールの出来高トップは4万4375円の15枚（460円）だった。プットのの合計出来高は44枚。プットの出来高トップは2万7000円の10枚（50円）だった。 コールプット 出来高前日比