男子カーリングチーム・北海道コンサドーレ札幌カーリングチームが9月3日、どうぎんカーリングスタジアムで練習を公開しました。9月11日から行われる日本代表候補決定戦は、SC軽井沢クラブと5戦3勝制の一騎打ちです。この戦いを勝ち抜けば12月の世界最終予選への出場が決定し、他国の代表とミラノ五輪出場2枠を争うことになります。(阿部晋也選手)「北海道ツアーで優勝1回、準優勝1回な