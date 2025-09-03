9月2日に開かれた自民党の両院議員総会で、参院選の大敗を分析・検証した「総括委員会」による報告書が発表された。報告書では石破茂首相（党総裁）個人の責任問題に触れることはなかったものの、総会で石破首相は参院選大敗について「同志の方々を多く失ったことは、それはひとえに私の責任であります。心から深くおわびを申し上げます」と陳謝した。そして、自身の首相（総裁）という立場について、こう話した。「地位に恋