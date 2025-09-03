9月3日、麻薬取締法違反容疑で逮捕された俳優の清水尋也。警視庁は清水容疑者が大麻を使用しているとの情報を得て捜査を進め、同日早朝、東京・杉並の容疑者自宅を捜索。植物片や吸引器具などを押収した。清水容疑者は「大麻を持っていたことは間違いありません」と容疑を認めている。清水容疑者は、現在放送中の松本潤主演ドラマ『19番目のカルテ』（TBS系）に医師役で出演中。これまでも映画『ちはやふる』『東京リベンジャ