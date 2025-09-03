◇バレーボール男子世界選手権壮行試合 日本-ブルガリア(2日〜3日、有明アリーナ)バレーボール男子日本代表の郄橋藍選手が自身のインスタグラムを更新。24歳の誕生日をチームメートと観客と過ごせたことに感謝しました。誕生日当日の9月2日は壮行試合第1戦が行われ、日本(世界ランク5位)はブルガリア(同15位)にストレート勝利を収めました第1セットは郄橋選手のサービスエースなどで序盤を優位に進めるも、中盤に連続