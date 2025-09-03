Photo: ヤマダユウス型 野菜の皮や食べ残しなど、生活する上でどうしても出てくる生ゴミ。夏場は匂いやコバエなんかも気になる存在ですよね。そこをズバっと解決してくれるのが、ダイニチ工業から新登場した生ごみ乾燥機「GD-28A」。小型で使い勝手もよく、しかも清潔に使えるギミックも仕込まれてるんです。生ゴミの本体ともいえる水分にサヨナラ P