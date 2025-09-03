男子400mハードル・世界記録保持者のK.ワーホルム（29、ノルウェー）が3日、東京世界陸上（9月13日開幕）に向けた事前合宿のため、福岡空港に到着。【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手ワーホルムは8月17日のダイヤモンドリーグ（DL）シレジア大会で46秒28の今季世界最高をマーク。29日のDLファイナル（スイス）でも圧巻の走りをみせ、46秒70で3度目の優勝を果たした。東京五輪（2021年）では決勝で45秒94の世