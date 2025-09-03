俳優・竜雷太が３日、今年４月に死去した俳優の露口茂さんを追悼した。所属事務所を通じてコメントを発表。竜は大ヒットした刑事ドラマ「太陽にほえろ！」でゴリさんこと石塚誠を演じ、山さんこと山村精一を演じた露口さんと長く共演。天国に旅立った露口さんに「捜査終了です」などと呼びかけた。（コメントは以下の通り）山さんお疲れ様でした捜査終了です会議室で打ち上げが用意されてますボスも、長さんも、若い奴