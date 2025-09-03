（ＣＮＮ）中国は３日に実施した軍事パレードで、最新の大陸間弾道ミサイル「東風（ＤＦ６１）」を公開した。８輪式の移動式発射台に搭載されたこの巨大ミサイルはまず、パレード前にＳＮＳ上の投稿でお目見えした。これにはベテランのアナリストたちも完全に虚を突かれたようだった。パレードではＤＦ６１は空中発射式の弾道ミサイル「ＪＬ１」や、大陸間の射程を有する潜水艦発射型弾道ミサイル「ＪＬ３」、さらに地上発射型ＩＣ