五輪汚職事件で贈賄罪に問われた出版大手KADOKAWAの前会長角川歴彦被告（82）は、3日の東京地裁公判で「起訴内容は身に覚えがない」と最終意見陳述し、結審した。地裁は判決期日を来年1月22日に指定した。