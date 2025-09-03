「国民生活センター」＝神奈川県相模原市国民生活センターは3日、全国の消費生活センターに寄せられたテレビショッピングに関する2024年度のトラブル相談件数は8705件で、70歳以上が8割弱を占めたと発表した。テレビ広告の情報だけでなく、商品の使用感やサイズなどを電話でもよく確認するよう呼びかけている。センターによると、テレビショッピングは通信販売に当たり、原則的にクーリングオフが適用されない。また返品の条件