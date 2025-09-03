iPhone Airの噂は本当なのかな…Image: generated with DALL·E3 2024年9月3日の記事を編集して再掲載しています。 2024年のiPhone 16発売目前タイミング。巷ではiPhone 17の噂でもちきりでした。「メモリがiPhone 16の8GBからiPhone 17では急に12GB に増える」とかいろいろ言われていましたが、気になる噂を10まとめてみました。1.スリムが出るminiもPlusもあったけど、そういやSlimは