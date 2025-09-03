【モデルプレス＝2025/09/03】結婚1周年を迎えるばんばんざい・ぎし（26）とモデル・桜井美悠（みゆみゆ／26）にモデルプレスが独占インタビュー。2月に誕生した第1子とのメディア初の3ショット撮影に応じ、結婚して良かったと思う瞬間や、現在の生活ルーティーンについて語ってくれた。【前編】【写真】ぎし＆桜井美悠、第1子との初取材の様子◆ぎし＆桜井美悠「結婚して本当に良かった」と思う理由― 2024年9月24日が入籍日とい