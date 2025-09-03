【モデルプレス＝2025/09/03】2024年9月に結婚したばんばんざい・ぎし（26）とモデル・桜井美悠（みゆみゆ／26）の夫婦にモデルプレスが独占インタビュー。親になってからの意識の変化や、2月に誕生した第1子の将来についてなど、リアルな思いを語ってくれた。【後編】【写真】ぎし＆桜井美悠夫婦、第1子との初取材の様子◆ぎし＆桜井美悠、第1子誕生で変化したこと― 親になってから意識が変化したことや、心がけていることはあり