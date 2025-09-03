「Happyくじ」から、サンリオの大人気キャラクターたちの「Blackハロウィン」をテーマにした「Sanrio characters Halloween 2025」コレクションが、9月19日（金）から全国で発売される。「Blackハロウィン」をテーマにしたHappyくじ「Sanrio characters Halloween 2025」が登場(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E250807012025年のサンリオキャラクター大賞でTOP3に輝いたポムポムプリンやシナモロール、ポチャッコ、そし