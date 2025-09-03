【モデルプレス＝2025/09/03】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が3日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのピリ辛豚つけ蕎麦を公開した。【写真】石川梨華、アレンジつけ蕎麦公開◆石川梨華、手作りつけ蕎麦を披露石川は「今日のお昼は大好きなピリ辛豚つけ蕎麦」「ミョウガとネギが合うよね」とコメントし、自宅で作った本格的なアレンジつけ蕎麦を披露した。この投稿に、ファンからは「美味しそう」「プロ級の腕前