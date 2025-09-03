児島警察署 岡山県倉敷市の住宅の敷地からタイヤを盗んだとして夫婦が逮捕・起訴された事件で、児島警察署などが3日、余罪を岡山地方検察庁に送致し、一連の捜査を終えました。被害は合わせて119点（時価約164万円相当）に上ります。 調べによりますと、倉敷市に住む無職の夫（42）と妻（45）は2025年5月2日に倉敷市の自営業の男性（41）の住宅の敷地からタイヤ2本を盗んだとして6月24日に逮捕。倉敷市内でホイール