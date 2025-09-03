歌手の真田ナオキが３日、都内で行われた新曲「一匹狼のブルーズ」の発売記念スペシャルイベントに登壇した。ロックバンド「怒髪天」が楽曲提供した「一匹狼―」はもともと、４月リリースの「Ｎｉｎａ」のカップリングとして収録されていたが、好評を呼びシングルカット。「自分で歌っていても、自分の等身大の曲。１年で２曲新曲を出すのは初めて。今年こそ年末の大きいステージをかなえたい」と意気込んだ。ステージでは、