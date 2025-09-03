俳優の佐藤健（36）が企画・共同プロデューサー・主演を務めたNetflixシリーズの話題作『グラスハート』（全10話配信中）でヒロイン・西条朱音を演じた俳優・宮崎優（※崎＝たつさき／24）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。同作でのさまざまなオフショットを公開した。【写真】「運動会始まりそう」全員白のタンクトップで3ショットの佐藤健＆志尊淳＆町田啓太※4枚目宮崎は「akane camera」のコメントとともに、劇