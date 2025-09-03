プロ野球・巨人の公式YouTubeで2日、ライデル・マルティネス投手がセンターの守備練習を行う様子が公開されました。今季セ・リーグ2位の36セーブをあげ、防御率1.39と抜群の安定感で巨人の守護神に君臨しているマルティネス投手。映像はセンターの守備位置でノックを受けるマルティネス投手を背後から撮影したもの。普段マウンドでは150キロ超えの直球を連発しているマルティネス投手が、2塁へ糸を引くような送球を繰り返し行う様