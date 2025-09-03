NPB(日本野球機構)は3日の公示を発表。広島はアドゥワ誠投手を登録し、内田湘大選手を登録抹消しました。アドゥワ投手は今季2試合に先発し、0勝1敗、防御率8.00を記録。6月5日に初昇格を果たし、同日のオリックス戦で初先発するも5回4失点で敗戦投手に。2度目の先発となった6月12日のロッテ戦も4回を投げ4失点を喫し、勝敗はつかなかったものの翌日に登録抹消されていました。それでも2軍戦では奮闘を見せていて、8月26日のオリッ