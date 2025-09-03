◇プロボクシングWBO世界バンタム級タイトルマッチ王者武居由樹（大橋）＜12回戦＞同級1位クリスチャン・メディナ（メキシコ）（2025年9月14日名古屋・IGアリーナ）WBO世界バンタム級王者・武居由樹（29＝大橋）が3日、同級1位クリスチャン・メディナ（25＝メキシコ）との防衛戦に向け横浜市内の所属ジムで練習を公開した。シャドーボクシングとミット打ちを1ラウンドずつ披露すると「ここまで完璧。仕上がりは