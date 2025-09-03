【MLB】パイレーツ9ー7ドジャース（9月2日・日本時間3日／ピッツバーグ）【映像】大谷、193キロ弾に…相手投手のリアクションドジャースの大谷翔平投手がパイレーツ戦に「1番・DH」でスタメン出場。第2打席で放った46号本塁打は、自身キャリア最速となる打球速度193キロの弾丸ライナー。その衝撃に、相手投手や野手も“絶望”のリアクションを見せた。1ー4と3点を追う3回1死走者なし。2番手としてマウン