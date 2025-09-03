今年、歌手デビュー10周年とメジャーデビュー5周年のダブル周年を迎えた演歌歌手真田ナオキ（35）が3日、都内で、新曲「一匹狼のブルーズ」発売記念スペシャルイベントを行った。同曲は25年4月発売の「Nina」JD盤のカップリング曲で、ロックバンド「怒髪天」が提供。ファンの要望に応えるかたちでシングルカットが決定した。カップリング曲はどぶろっくが担当。森慎太郎（46）書き下ろしの「KYO TAN SAN」盤と、江口直人（47）書き