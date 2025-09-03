3日午前8時ごろ、能代市大瀬儘下で撮影された写真です。撮影者によりますと、2日夕方より水位が上がっていたことから、心配で様子を見に来ている近所の人もいたということです。この地域では、毎年のように冠水しているといいます。 こちらの写真は、午前5時半ごろ、能代市松長布で撮影されました。白いガードレールの左側を流れている悪土川が氾濫し、水位が上がった影響で、ガードレール右側の道路が