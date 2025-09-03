ヨーロッパの移籍市場がおおむねクローズしたが、今夏は大きな移籍が行われた。特にリヴァプールに加入したアレクサンデル・イサク、アーセナルに加入したヴィクトル・ギェケレシュの移籍は大きな注目を集めた。リーグ戦は一段落し代表マッチウィークとなるが、このイサクとギェケレシュが前線でコンビを組むのがスウェーデン代表だ。この両名のほか前線から中盤にかけてはアンソニー・エランガ（ニューカッスル）、ヤシン・アヤリ