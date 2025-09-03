3打数無安打に終わったドジャース・コンフォート(C)Getty Imagesドジャースは現地時間9月2日、敵地でのパイレーツ戦に7-9で敗れた。大谷翔平が46号ソロを含む3安打2打点と活躍したが、勝利には届かなかった。この試合では打撃不振が続くマイケル・コンフォートが「6番・左翼」で先発出場。1四球こそ選んだが、3打数無安打に終わり、打率を.189に下げた。【動画】驚愕の打球速度で右翼席へ！大谷翔平が衝撃の46号アーチ好機で