日本の南にある熱帯低気圧は今後台風に発達する見通しです。気象庁は、台風の接近により、3日から5日にかけて、南西諸島から西日本、東日本では大雨となるおそれがあるとして、警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、日本の南にある熱帯低気圧は今後12時間以内に台風に発達し、3日から4日にかけては南西諸島から西日本、5日には東日本にかなり接近するおそれがあります。気象庁は、これらの地域で土砂災害や低い土地の浸水