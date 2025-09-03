◆男子プロゴルフツアーロピアフジサンケイ・クラシックプロアマ戦（３日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）２００９、１０年大会覇者でツアー２０勝の石川遼（カシオ）はプロアマ戦後に取材に応じ、１４回目の出場となる大会に向けて「フラットな感じて来ている。課題も自分で持っているし、向き合いながら成長できるようにという思いです」と意気込みを語った。２週前は初日に首位、前週は３位で好スタート