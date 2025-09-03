俳優の仁科克基が２日に２３歳の誕生日を迎えた。３日のインスタグラムで「４３歳になりました！初めての家族３人で迎えた誕生日去年はまだチビはお腹の中に居たんだなぁーとか思ってなんか感慨深いものがありました」とつづり、子どもを抱いた妻との家族ショットをアップ。「沢山のお祝いメッセージこの場をお借りして…本当に有難うございました♪４３歳健康に気をつけながらもガンガンいきまーす！宜しくお願い