Ｊ１のＣ大阪が３日、大阪市内のグラウンドで約１時間練習を公開した。負傷離脱していたＤＦ進藤亮佑が全体練習に復帰。８月３１日の広島戦（ヨドコウ）で試合直前にベンチを外れたＭＦ田中駿汰、右第５中足骨骨折から復帰を目指すＤＦ高橋仁胡も別メニュー調整を行った。進藤は先週から練習はフルメニューを消化しており、「先週は試合とかも本数をコントロールしながら、居残り（練習）もなし。今週から制限なしで、練習試合