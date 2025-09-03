尊富士大相撲の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）は3日、右上腕二頭筋腱断裂で先場所を途中休場した東前頭12枚目の尊富士（伊勢ケ浜部屋）が8月に患部修復の手術を受けたと明らかにした。相撲を取る稽古はまだ再開しておらず、秋場所（14日初日・両国国技館）の出場が不安視される。26歳の尊富士は3日、東京都墨田区の伊勢ケ浜部屋で四股を踏む程度にとどまった。伊勢ケ浜親方は「今はリハビリ。万全に治して、期待に応えるよう