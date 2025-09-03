首位・京都は3日、城陽市内のサンガタウンで公開トレーニングを行った。国際Aマッチウイークで約2週間空く中、軽めの負荷で1時間強。“実りの秋”へ向けて、頼もしい戦力が戻りつつある。7月に右上腕骨骨折と診断されたMFジョアン・ペドロと、神戸から今夏期限付きで加入したMF齋藤未月がフルメニューを消化。さらにFWマルコ・トゥーリオも別メニューながらスパイクを履いて調整するなど復帰への道筋を示した。チョウ貴裁監