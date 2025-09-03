漫画家のあさの☆ひかりが2日に自身のアメブロを更新。帝王切開での出産後6日目に行われた体重測定での結果を報告した。【映像】第5子出産・辻希美が購入したハイブランドのバッグあさのは8月28日のブログで「第二子爆誕しました」と報告していた。この日は「産後の体重測定」というタイトルでブログを更新。「どうもどうも、帝王切開で入院6日目に入りました。今日は昼から両親が面会に来る予定なのですが、それまでに沐浴