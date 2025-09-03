サントリーホールディングス（ＨＤ）の会長を辞任した新浪剛史氏が３日、東京都内で経済同友会の代表幹事として定例記者会見に臨んだ。違法成分を含むサプリメントを購入した疑いが浮上し、１日付でサントリーホールディングス（ＨＤ）の会長を辞任した新浪剛史氏は３日、東京都内で経済同友会の代表幹事として定例会見を行った。会見の冒頭、新浪氏は「私のことで皆様をお騒がせして申し訳ない。深く反省している」と謝罪した