回転寿司チェーン「かっぱ寿司」は9月4日、『ごちCAFE』シリーズから秋の味覚を使った新作スイーツ4品と、シャリを使った「かっぱのシャリドーナツ」を発売する。記事中の表示価格はいずれも税込。〈シャリで作るスイーツ「シャリドーナツ」〉かっぱ寿司では、「シャリ」にこだわりを持ち、はえぬきを中心とした国産米を100%使用している。「かっぱのシャリドーナツ」は、こだわりのシャリをもっと身近に楽しんでもらうために開発