【モデルプレス＝2025/09/03】ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の公式Instagramが、3日に更新された。プールサイドで撮影されたアントン（ANTON）の鍛え上げられた肉体美に反響が寄せられている。【写真】RIIZEアントン、肉体美際立つ上裸ショット◆RIIZEアントン、鍛え抜かれた肉体美を披露アントンは、開放的なプールで泳ぐ姿を披露し、鍛え抜かれた背中の筋肉が際立つ様子を公開した。この投稿に、ファンからは「完璧すぎる」