韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2025年9月3日、韓国プロ野球（KBO）リーグのキウム・ヒーローズでプレーするソン・ソンムン内野手（29）の特集記事を組み、複数の大リーグ球団がソンに興味を示していると報じた。昨季は打率.340、19本塁打、104打点、21盗塁 同メディアによると、ソンは今シーズン終了後にポスティングシステムを利用して大リーグに挑戦する意向を表明しており、今回、改めて米国の代理人と契約した経緯などを