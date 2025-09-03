メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県本巣市の川岸で女性の遺体が見つかった事件で、死体遺棄の疑いで逮捕されていた男女2人が殺人の疑いで再逮捕されました。 殺人の疑いで再逮捕されたのは、岐阜市の自称・自営業立花浩二容疑者（55）と内縁関係で無職の神原美希容疑者（35）です。 警察によりますと2人は共謀して8月6日、岐阜県内で愛知県常滑市の立野恵子さん（53）の首を圧迫して殺害した疑いがもたれています。