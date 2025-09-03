女優・趣里（34）との結婚を発表したBE:FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）。結婚報告後、9月1日に初めてXを更新したが、その投稿内容が物議を醸している。三山は今年4月、『週刊文春』による女性トラブル報道を受けてグループ活動を休止中。記事では、三山が人気YouTuber「Rちゃん」こと大野茜里（29）と婚約破棄していたことや、Rちゃんから総額1億円以上の支援を受けていたことなどが報じられた。このスキャンダルが原因で水谷豊（